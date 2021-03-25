Минск, , 15:43 — REGNUM В офисах руководителей Союза поляков Белоруссии милиция проводит обыски. Об этом 25 марта сообщает издание Znadniemna.pl.

Журналистам про обыск в своем офисе сообщила руководитель Волковысского отделения Союза поляков Белоруссии Мария Тишковская.

По её информации, одновременно с обыском в её офисе обыски также проходят в офисах организации в Гродно, в частности в офисе задержанного активиста Анджея Почобута.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта в Белоруссии была задержана председатель Союза поляков Белоруссии Анжелика Борис. Причиной стали подозрения, что Борис может быть причастна к организации ряда мероприятий, посвященных «проклятым солдатам» — польским бандформированиям, которые после Великой Отечественной войны были причастны к убийствам представителей коммунистической власти, а также к сожжению деревень на востоке Польши, где проживали этнические белорусы.

Ранее по этой же причине была задержана активистка польской диаспоры в Бресте — Анна Панишева.