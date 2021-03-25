Сараево, , 15:43 — REGNUM Правительство Индонезии стремится активизировать торговую деятельность с Боснией и Герцеговиной, сообщает Antara.

«Индонезия откроет доступ к традиционным рынкам из стран Восточной Европы, особенно балканских стран, включая Боснию и Герцеговину», — заявили в посольстве Индонезии в Боснии и Герцеговине.

Торговая активность демонстрирует положительную тенденцию к росту, при которой общий объем торговли между Индонезией и Боснией и Герцеговиной превысил $7,32 млн в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве здравоохранения Индонезии подтвердили, что в страну прибыло 16 млн доз китайской вакцины Sinovac.

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