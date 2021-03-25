Жешув, Польша, , 15:51 — REGNUM В больнице польского города Жешув скончался гражданин Украины, пострадавший в результате аварии автобуса. Об этом заявил 25 марта генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк в комментарии информационному агентству «Укринформ».

"Накануне в больнице умер мужчина — шестая жертва автокатастрофы украинского автобуса», — сказал он.

По словам дипломата, доставить тело погибшего на родину согласилась страховая компания, в которой мужчина застраховал свою жизнь.

Напомним, 6 марта 2021 года автобус с 57 украинскими мигрантами попал в аварию на территории Польши, в 30 км от границы с Украиной. Пять человек погибли, 39 госпитализированы.

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