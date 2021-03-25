Архангельск, , 15:42 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области выявили 80 новых случаев COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Среди новых заболевших — 27 архангелогородцев, 19 жителей Котласа, 11 — Котласского района, шесть северодвинцев. Инфекцию подтвердили также у нескольких жителей Плесецкого, Устьянского, Вилегодского и других районов области. Всего на лечении с COVID-19 находятся 3070 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области прививку от COVID-19 сделали более 30 тысяч человек.