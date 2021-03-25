Ирвайн, США, , 15:42 — REGNUM Blizzard Entertainment запустила бета-тестирование массовой многопользовательской ролевой игры World of Warcraft: Burning Crusade Classic. Об этом сообщалось 24 марта на официальном сайте проекта.

Сейчас доступ к бета-тестированию есть только у тех игроков, которые предварительно оставляли заявки на официальном сайте Burning Crusade Classic. Сообщается, что они смогут создать нового персонажа или скопировать уже существующего героя из WoW Classic.

Напомним, оригинальное дополнение Burning Crusade для World of Warcraft вышло в 2007 году. Оно было тепло встречено как геймерами, так и критиками.

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