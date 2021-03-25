Москва, , 15:42 — REGNUM В России существует проблема финансирования капитальных ремонтов городских домов культуры в регионах. Об этом 25 марта заявила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова на совещании президента России Владимира Путина с лауреатами премии президента для молодых деятелей культуры.

«Действительно, связанные с домами культуры, она относится к сёлам. У нас сейчас 643 уже новых домов культуры появилось, и, конечно же, проблему мы знаем, мы её вместе прорабатываем с регионами, потому что порой, конечно, на региональном уровне не оказывается поддержка для таких прекрасных творческих команд», — заявила Любимова.

«Конечно же, хотелось бы иметь возможность поддерживать дома культуры и в городах, потому что это очень востребованная сейчас точка», — отметила она.

Она отметила, что проектно-сметная документация на 10 млрд рублей уже готова, и регионы хотят к работам активно приступить.

Перед этим к президенту России Владимиру Путину обратились с просьбой скорректировать национальный проект «Культура», согласно которому субсидии выделены для развития сельских домов культуры, но не домов культуры, например, в областных центрах.

Президент указал, что правительство в этом вопросе исходило из того, что городские дома культуры — уровень ответственности регионов и муниципалитетов.

«Вместе с регионами нужно проработать. … Я поручу проработать правительству, Минфину, вашему ведомству, Минстрою, ну и с регионами нужно смотреть, чтобы разделить эту нагрузку и посмотреть, что можно сделать дополнительно», — отметил Путин.