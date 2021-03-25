Бишкек, , 15:41 — REGNUM Киргизия и Узбекистан достигли договоренности о взаимных поставках 750 млн киловатт-часов электроэнергии по условной цене. Об этом сообщили в киргизском министерстве энергетики и промышленности.

В ведомстве отмечают, что поставка электроэнергии из Узбекистана в Киргизию будет происходить в период с марта по октябрь 2021 года, а также в марте и апреле 2022 года.

Последующий возврат того же объема электроэнергии в Узбекистан запланирован на периоды с июня по август в 2021, 2022 и 2023 годах.

Сделано это будет из-за необходимости накопления воды в водохранилище при Токтогульской ГЭС (вырабатывает до 40% производимой в Киргизии электроэнергии) и обеспечения поливной водой узбекских сельхозпотребителей в вегетационный период 2021 — 2023 годов.

Читайте также: Уровень воды в главном водохранилище Киргизии близок к опасной отметке