Миасс, Челябинская область, 25 марта, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Автолюбитель Вячеслав Юдин из Миасса восстановил раритетный грузовик УралЗиС-355М. Об этом сообщает пресс-служба автомобильного завода Урал.

Пресс-служба автомобильного завода Урал Грузовик УралЗиС-355М

Автомобиль работал на торгово-строительной базе до 1980-х, после чего был списан. Весь комплекс работ по реставрированию машины занял больше года. Для этого УралЗиС пришлось разобрать практически до винтика.

Вячеслав уверяет, что после восстановительных работ у модели 100% комплектность. В реставрации также принимали участие специалисты завода Урал, а также преподаватели и студенты Южно-Уральского государственного университета.

Тестовый заезд показал стабильную работу мотора и хорошую управляемость. Грузовик без труда преодолевал подъемы и трудные участки на дорогах.

Напомним, с 6 по 13 апреля нынешнего года американский аукционный дом RM Sotheby's готовит к продаже электромобиль Porsche Taycan с кузовом, украшенным работой американского художника-фотореалиста Ричарда Филлипса.

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