Тбилиси, , 15:49 — REGNUM Оппозиционная партия «Лело для Грузии» 25 марта начала сбор подписей за проведение досрочных выборов в парламент страны. Об этом сообщает агентство «Новости-Грузия».

По данным журналистов, подписи начали собирать на площади Свободы в Тбилиси. Лидер партии Мамука Хазарадзе призвал сограждан принять участие в акции.

«Внеочередные выборы являются выходом из политического кризиса, — сказал лидер партии журналистам. — Я призываю всех активно подключиться к этому процессу и зафиксировать свою позицию».

Как передавало ИА REGNUM, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Партии объявили бойкот парламенту и регулярно проводят протестные акции. Из 60 оппозиционных депутатов в парламенте согласились работать только шесть.

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