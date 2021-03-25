Киев, , 15:46 — REGNUM Украина является важной страной для своего региона и «опорой восточнославянского мира», заявил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент.

Заявление Кента, сделанное в США, цитирует 25 марта украинское госинформагентство «Укринформ».

Заместитель помощника госсекретаря США считает, что успех Украины в «державотворчестве» будет символическим и сможет в долгосрочной перспективе придать «настоящий импульс реформам в России».

Кент сослался на мнение своего бывшего преподавателя, политолога Збигнева Бжезинского, который считал, что если Украина достигнет успеха, это напрямую повлияет на ситуацию в России.

«И поэтому мы относимся к Украине, учитывая ее заслуги, и именно поэтому такое внимание на помощь, которую оказывает Конгресс. Это фокус нашей дипломатии… «Мы также понимаем, что если Украина добьется успеха, то другие страны дальше на востоке поймут, что многие ложные утверждения России просто не соответствуют действительности», — сказал представитель Белого дома.

В завершение он отметил, что США понимают большой потенциал украинцев — «будь то информационные технологии, будь то аграрный бизнес, будь то динамизм гражданского общества», ‑ и хотят поддержать всё это, чтобы Украина достигла собственного успеха.

ИА REGNUM напоминает, что в марте ранее группа сенаторов конгресса США представила обновленный акт в поддержку безопасности Украины, который предусматривает денежную помощь на сумму до 300 млн долл. на год и «стратегическую поддержку», в частности, назначение специального посланника по Украине, который станет связующим звеном США на мирных переговорах в «нормандском формате». В ответ офис президента Зеленского выступил со своим заявлением о том, чтоУкраина «высоко ценит» инициативу сенаторов США относительно помощи в сфере безопасности и стратегической поддержки.