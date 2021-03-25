Вашингтон, , 15:40 — REGNUM Курс криптовалюты биткоин в ходе торговой сессии снизился более чем на 10%. Об этом 25 марта свидетельствуют данный торговой площадки CoinDesk.

По данным на 15:14 мск за биткоин давали $51,144 тыс.

При этом по состоянию на 15:30 мск за данную криптовалюту дают уже $50,774 тыс., что есть снижение на — 10,69%.

Напомним, 24 марта генеральный директор Tesla Илон Маск сообщил на своей странице в соцсети Twitter, что электромобили его компании можно приобрести за биткоины.