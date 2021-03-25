Екатеринбург, , 15:37 — REGNUM На заседании правительства Свердловской области, которое провёл 25 марта исполняющий обязанности губернатора Александр Высокинский, был рассмотрен и принят ряд проектов постановлений, связанных с укреплением экономики и улучшением качества жизни уральцев.

Так, увеличено финансирование мероприятий национального проекта «Производительность труда». В 2020 году на его реализацию из федерального бюджета было выделено 67,4 миллиона рублей, в 2021 году планируется выделение 94,6 миллиона рублей. На 2022 и 2023 годы запланировано финансирование по 120 миллионов рублей.

«Увеличивается поддержка программы повышения производительности труда на предприятиях. Сегодня это одно из важнейших направлений для развития реального сектора экономики», — сказал Александр Высокинский.

Также приняты налоговые преференции для налогоплательщиков, реализующих крупные инфраструктурные проекты по строительству арендного жилья.

«Сейчас освобождением от уплаты налога могут пользоваться собственники недвижимого имущества, а принятые сегодня изменения предлагают дополнительно распространить действующую норму на организации, осуществляющие управление инфраструктурными объектами, что позволит усовершенствовать механизм поддержки развития рынка арендной недвижимости», — пояснила заместитель министра экономики и территориального развития Свердловской области Татьяна Гладкова.

Ряд вопросов коснулся повышения качества жизни уральцев.

В частности, в этом году 74,3 миллиона рублей из областного бюджета будет направлено на замену лифтов в многоквартирных домах. Кроме того, между семью муниципалитетами дополнительно будет распределено более 242 миллионов на благоустройство территорий.

По словам министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, в перечень программных мероприятий 2021 года по формированию комфортной городской среды дополнительно включены территория Верхотурской детской школы искусств, улица Советская с прилегающими к ней центральной площадью и пешеходной зоной по улице Мизерова в Красноуфимске и Тихомировский парк в Краснотурьинске. Дополнительное финансирование также получат Екатеринбург, Верхний Тагил, Березовский и Верхние Серги. В столице Урала 117 миллионов будет направлено на продолжение реконструкции парка имени XXII Партсъезда, в Верхнем Тагиле 11 миллионов потратят на дальнейшее развитие Набережной огней. В Березовском за счет субсидии в размере 35 миллионов рублей будет выполнен второй этап комплексного благоустройства Парка Победы, в Верхних Сергах — третий этап благоустройства Введенской площади.

Также на заседании правительства принято постановление о выделении из областного бюджета на условиях софинансирования с федеральным 115,6 миллиона рублей для соцвыплат молодым семьям на приобретение или строительство жилья.

Александр Высокинский поручил правительству своевременно доводить бюджетные средства до получателей.

«Я прошу министров, как главных распорядителей бюджетных средств, своевременно доводить деньги до получателей. Господдержка должна быть освоена в полном объеме», — сказал Александр Высокинский.