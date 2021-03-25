Ульяновск, , 15:37 — REGNUM В Ульяновскую область передано более 50 тыс. доз вакцины от COVID-19, иммунизацию прошли почти 46 тыс. жителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатор по итогам заседания оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

На заседании первый вице-премьер ульяновского правительства Екатерина Уба проинформировала, что 20 марта поставлено 2 тыс. дозы вакцины от COVID-19, в ближайшее время ожидается ещё 4,9 тыс. комплектов «Спутника V». Всего в настоящее время региону передано свыше 50 тыс. доз.

Уба отметила, что иммунизацию прошёл 45 971 человек, в том числе два компонента прививки сделали 29 731 жителю. Региональные власти, ссылаясь на математическую модель, заявляют, что в настоящее время «10% граждан получили вакцину от COVID-19».

Читайте также: В Ульяновской области дали прогноз по коллективному иммунитету к COVID-19

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области разработали математическую модель вакцинации, где ключевыми показателями являются этапы вакцинации, динамика заболеваемости и возможные вспышки заражения. Ранее власти заявляли, что на первом этапе иммунизацию планируется завершить до 1 июля, на втором этапе охватить иммунизацией 60% взрослого населения, что позволит выработать коллективный иммунитет.

Читайте ранее в этом сюжете: Ульяновская область получила 50 тыс. доз вакцины от коронавируса