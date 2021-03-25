Москва, , 15:49 — REGNUM Жители России активнее пользуются третьим этапом программы туристического кешбэка, нежели первыми двумя. Об этом 25 марта сообщила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы видим кратный рост интереса к программе — почти в три раза. Это видно и по темпам бронирования, и по динамике спроса», — заявила глава Ростуризма.

По её мнению, на динамику спроса позитивно влияет также рост узнаваемости программы кешбэка.

«Граждане поверили в программу, они попробовали, убедились и получили возврат. Многие участвуют в программе в третий раз. Сработал эффект сарафанного радио — люди советовали друзьям, родственникам», — сказала Догузова.