Вашингтон, , 15:35 — REGNUM Valve анонсировала новый онлайн-фестиваль под названием «Играм быть». Об этом сообщается 25 марта в сервисе Steam.

Фестиваль пройдёт с 16 по 22 июня 2021 года. В рамках его проведения геймеры смогут опробовать демоверсии более сотни игр и посмотреть прямые трансляции с участием известных разработчиков.

Напомним, Steam — это популярный сервис цифровой дистрибуции видеоигр. Ранее в нём уже проходили аналогичные фестивали, однако они назывались просто «Фестиваль игр Steam».

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