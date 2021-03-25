Семилуки, Воронежская область, 25 марта 2021, 15:35 — REGNUM 15-летний мальчик погиб в автоаварии в Воронежской области 25 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
Авария произошла около 13:00 на 26 километре автодороги Семилуки — Землянск в Семилукском районе. По предварительным данным, 48-летний житель Воронежа, двигаясь на автомобиле Volkswagen Polo, со стороны села Землянск в направлении Семилук, столкнулся с автомобилями Лада Ларгус и Kia Picanto.
В результате аварии погиб 15-летний пассажир Volkswagen, водитель Kia госпитализирована. Полиция проводит проверку по факту аварии.