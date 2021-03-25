Бишкек, , 15:34 — REGNUM В срок до 1 сентября 2021 года мусорный полигон в Бишкеке должен быть полностью закрыт и перенесен, а также проведена его рекультивация на площади 35 гектаров. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Киргизии Артем Новиков на совещании по обеспечению экологической безопасности.

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Также высокопоставленный чиновник обратил внимание на проблему постоянно висящего над киргизской столицей смога, которая ежегодно усугубляется в зимний период.

«В январе был утвержден план действий правительства на ближайшие три года по улучшению экологической ситуации в Бишкеке. После дополнительных консультаций с общественными организациями и экоактивистами мы договорились доработать этот план. Уже к 1 апреля он должен быть утвержден и начата его практическая реализация», — подчеркнул Новиков.

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