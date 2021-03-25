Ташкент, , 15:33 — REGNUM Министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов объявил выговор начальникам управления здравоохранения в пяти регионах республики, сообщает 25 марта агентство Kun.uz.

Выговор объявлен главам управлений в Андижанской, Джизакской, Наманганской, Самаркандской и Сурхандарьинской областях. Причиной наказания стали долгие сроки рассмотрения обращений граждан.

«Право граждан на обращение является одним из важных факторов обеспечения прав человека», — сообщили в министерстве здравоохранения.

В ведомстве также сообщили о реакции министра на обращение работников предприятия «Специализированный автотранспорт» в ведении управления здравоохранения Самаркандской области.

Отмечается, что руководителю предприятия вынесено дисциплинарное наказание за неправомерное увольнение нескольких работников.

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