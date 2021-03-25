Москва, , 15:33 — REGNUM Москва работает над подготовкой второго саммита Россия — Африка. Об этом 25 марта заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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«В 2022 году планируется проведение второго саммита «Россия — Африка». Работа по его подготовке и содержательному наполнению уже ведётся», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства в видеообращении к участникам международной межпартийной конференции «Россия — Африка» возрождая традиции».

Так, Лавров указал на то, что в Министерстве иностранных дел РФ начал функционировать секретариат форума партнёрства «Россия — Африка», при котором созданы координационный, общественный и научный советы. Кроме того, учреждена Ассоциация экономического сотрудничества со странами Африки, объединившая крупные российские компании, работающие на африканских рынках.

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«В ближайшее время имеется в виду разработать дорожные карты российско-африканского сотрудничества в экономической, научной и гуманитарной сферах», — добавил российский министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о планах провести в 2022 году второй саммит «Россия — Африка» заявил президент России Владимир Путин. В Кремле сообщили, что место и дата проведения этого международного мероприятия не определены.