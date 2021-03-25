Бишкек, , 15:33 — REGNUM Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма отметила прогресс Киргизии. Об этом заявил председатель госслужбы финансовой разведки Канатбек Тургунбеков на встрече с президентом Садыром Жапаровым.

Читайте также: Экс-замглавы таможни Киргизии задержали по делу об отмывании денег

Глава финразведки сообщил, что по итогам заседания группы принято решение о повышении рейтингов республики сразу по 13 позициям.

В свою очередь глава государства акцентировал внимание на том, что финансовой разведке, налоговой службе, регистрационной службе, кадровой службе и другим профильным ведомствам нужно сосредоточить усилия на создании электронных баз данных и механизмов финансового мониторинга «Публичных должностных лиц» и «Бенефициарных владельцев юридических лиц».

Также Жапаров посоветовал госорганам уделить больше внимания разработке среднесрочной стратегии развития национальной системы противодействия финансированию террористической деятельности и легализации преступных доходов, которая в первую очередь должна быть направлена на снижение уровня коррупции и теневой экономики.

Читайте также: В Киргизии завершен суд над экс-таможенником Райымбеком Матраимовым