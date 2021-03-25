Москва, 25 марта, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Утверждение предпринимателя, бывшего сенатора Бориса Шпигеля о том, что его арест связан с переделом сфер влияния на фармацевтическом рынке, оставил 25 марта без комментариев пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Фармацевтика

Представитель Кремля сообщил, что знаком с такими заявлениями Шпигеля, но как-либо комментировать их — не функция администрации президента. Если в отношении любого предпринимателя совершены какие-либо незаконные действия, он может и должен обращаться к правоохранителям, добавил Песков в разговоре с журналистами.

Он заявил также, что не знает, обращался ли Шпигель в правоохранительные органы.

Песков отметил также, что знаком с сообщенями об очень плохом состоянии здоровья Шпигеля и предположил, что это учтут медицинские службы СИЗО, где находится арестованный.

Как сообщало ИА REGNUM, владелец фармацевтического холдинга «Биотэк» Борис Шпигель — один из шести фигурантов уголовного дела бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Фигурантов в зависимости от их роли обвиняют в даче взятки, посредничестве или получении взятки. Все они помещены под стражу.

Ранее в интервью «Коммерсанту» Шпигель заявил, что считает своё дело политическим. Бизнесмен утверждает, что в одной из силовых структур ему предлагали «крышу» и требовали поделиться бизнесом.

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