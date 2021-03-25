Москва, , 15:32 — REGNUM Туроператоры отмечают значительный рост количества бронирований туров на майские праздники 2021 года на курорты Черноморского побережья России. Спрос вырос не 40−50% по сравнению с тем же периодом 2019 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Основные направления на отдых на Чёрном море — Сочи (порядка 50% продаж туров) и Крым, особенно Анапа (15% всех продаж туров). Стоимость тура на черноморские курорты колеблется от 20 тыс. до 160 тыс. руб. в зависимости от звездности отеля, питания и количества дней пребывания.

Отмечается, что росту спроса на туры на майские праздники способствовали три главных фактора: недоступность зарубежных поездок, уверенность в том, что российские курорты не закроются и запуск программы туристического кешбэка.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор рекомендовал гражданам РФ лучше не выезжать за границу на майские праздники в 2021 году и остаться дома.

Читайте также: Роспотребнадзор рекомендовал не выезжать из России в майские праздники