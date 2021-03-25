Лос-Анджелес, США, , 15:30 — REGNUM Известный голливудский актёр Пирс Броснан сыграет супергероя Доктора Фейта в будущем кинокомиксе «Чёрный Адам». Об этом 24 марта сообщило издание The Hollywood Reporter.

Известно, что Броснан исполнит роль Кента Нельсона — сына археолога, получившего от своего отца магический шлем судьбы. В картине также сыграют Элдис Ходж, Ной Сентинео, Куинтесса Суинделл и Дуэйн Джонсон.

Напомним, старт съёмок «Чёрного Адама» запланирован на апрель 2021 года. Картина расскажет о популярном суперзлодее из комиксов DC и главном противнике супергероя Шазама.

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