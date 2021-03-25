Лос-Анджелес, США, 25 марта, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Известный голливудский актёр Пирс Броснан сыграет супергероя Доктора Фейта в будущем кинокомиксе «Чёрный Адам». Об этом 24 марта сообщило издание The Hollywood Reporter.

Цитата из к/ф «Золотой глаз». Реж. Мартин Кэмпбелл. 1995. Великобритания — США — Россия Пирс Броснан в роли Джеймса Бонда

Известно, что Броснан исполнит роль Кента Нельсона — сына археолога, получившего от своего отца магический шлем судьбы. В картине также сыграют Элдис Ходж, Ной Сентинео, Куинтесса Суинделл и Дуэйн Джонсон.

Напомним, старт съёмок «Чёрного Адама» запланирован на апрель 2021 года. Картина расскажет о популярном суперзлодее из комиксов DC и главном противнике супергероя Шазама.