Москва, , 15:37 — REGNUM За первые семь дней работы третьего этапа программы туристического кешбэка в России воспользовались около 100 тыс. человек. Об этом 25 марта сообщила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«За прошедшие семь дней с момента старта программы объем продаж составил 2,5 млрд рублей», — заявила глава Ростуризма.

Также она отметила, что третьим этапом программы воспользовались уже около 100 тыс. граждан РФ, которые получили в общей сложности около 500 млн рублей в виде кешбэка.

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