Батуми, Грузия, 25 марта, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 25 марта принял участие в церемонии открытия в Батуми международного аэропорта после реконструкции. Об этом сообщает «Общественное телевидение».

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Реконструкцию провела турецкая компания TAV Georgia, которая управляет аэропортами в Тбилиси и Батуми. В результате строительства нового терминала пропускная способность аэропорта увеличилась вдвое, до 1,2 млн пассажиров в год.

«Аджария готова принимать туристов. Очень важно осуществлять такие инвестиции во время пандемии. За очень короткое время, приблизительно в течение каких-то шести месяцев, компания завершила эти работы», — сказал Гарибашвили.

Премьер-министр Грузии подчеркнул, что компания TAV Georgia вложила в проект $17 млн.

Стоит отметить, что с 1 марта Грузия открыла границу для жителей России и ряда других стран. Для въезда в страну нужно предъявить на границе справку об отрицательном результате теста на коронавирус, сделанный не более чем за 72 часа до пересечения границы. Тем, кто прошёл полный курс вакцинации, такая справка не требуется.