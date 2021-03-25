Киев, 25 марта 2021, 15:30 — REGNUM Инициатива депутата Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Дмитрия Гурина увольнять медиков, отказывающихся от вакцинации против COVID-19, является «абсурдом». Об этом заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов. Заявление министра опубликовано 25 марта в официальном телеграм-канале минздрава Украины.
Степанов подчеркнул, что увольнять медработников за отказ от прививки никто не будет.
По его словам, многие медработники уже переболели COVID-19 и имеют высокий уровень антител, из-за чего отказываются от немедленной вакцинации.
Напомним, ранее Гурин заявил, что медики не могут отказываться от прививки, поэтому таковых следует уволить, оставив только «настоящих врачей».
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