Киев, , 15:30 — REGNUM Инициатива депутата Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Дмитрия Гурина увольнять медиков, отказывающихся от вакцинации против COVID-19, является «абсурдом». Об этом заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов. Заявление министра опубликовано 25 марта в официальном телеграм-канале минздрава Украины.

Степанов подчеркнул, что увольнять медработников за отказ от прививки никто не будет.

«Я не позволю каким-то образом оскорблять наших врачей и всех медицинских работников», — цитирует слова министра телеграм-канал.

По его словам, многие медработники уже переболели COVID-19 и имеют высокий уровень антител, из-за чего отказываются от немедленной вакцинации.

Напомним, ранее Гурин заявил, что медики не могут отказываться от прививки, поэтому таковых следует уволить, оставив только «настоящих врачей».

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