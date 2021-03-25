Вашингтон, , 15:27 — REGNUM Сегодня, 25 марта, в 13:15 по местному времени (20:15 мкс) президент США Джозеф Байден проведёт первую в должности главы Белого дома пресс-конференцию. Хотя американский лидер периодически отвечал на вопросы журналистов, у него еще не было полноценной пресс-конференции с момента вступления в должность. Об этом сообщает The Guardien.

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По сравнению с другими предшественниками Байдена нынешний американский лидер немного придержался с проведением этого мероприятия.

Так, Дональд Трамп, Барак Обама, Джорджу Буш и Билл Клинтон организовывали свои первые пресс-конференции в первые два месяца пребывания у власти. А демократ Байден ответит на вопросы журналистов на 64-й день своего президентства.

Трансляцию пресс-конференции будут вести CBN, а CBS News планирует транслировать высказывания Байдена в прямом эфире на местных станциях CBS в качестве специального репортажа.

Вероятно, в центре внимания будет вопрос об иммиграции, поскольку растущий всплеск на южной границе может представлять собой значительный политический вызов для администрации. Также, вероятно, на повестке дня будет и вопрос контроля над оружием, после того как массовая стрельба в Атланте унесла жизни восьми человек на прошлой неделе и десять человек были убиты во время стрельбы в магазине в Боулдере, штат Колорадо.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден «с нетерпением ждёт возможности пообщаться со свободной прессой».

Как сообщало ИА REGNUM, 46-й президент США Джо Байден официально вступил в должность 20 января 2021 года. Байден был приведён к присяге: он торжественно дал клятву блюсти интересы своей страны.