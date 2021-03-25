Ульяновск, , 15:27 — REGNUM В Ульяновскую область поставлена новая партия вакцины от COVID-19, ожидается поступление ещё одной крупной партии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатор по итогам заседания оперативного штаба.

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По словам первого заместителя председателя правительства Екатерины Убы, накануне в регион поступило 2 тыс. доз вакцины «ГАМ-Ковид-ВАК» (торговая марка «Спутник V»), всего регион получил более 50 тыс. доз.

«В течение пяти дней ожидается поступление в область еще 4,9 тыс. комплектов вакцины», — сказала вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 50 222 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, вылечились 46 842 пациента (93,27%), скончались 935 человек.

Напомним, ранее приволжский полпред Игорь Комаров на встрече с главами регионов отметил, что «массовая вакцинация граждан должна быть в приоритете, и ее темпы в регионах округа должны расти».

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