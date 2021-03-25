Салехард, , 15:26 — REGNUM На Ямале в развитии массового спорта сделали ставку на сетевые объекты. Об этом сообщил в своём докладе о положении в ЯНАО глава региона Дмитрий Артюхов.

«Возможность заниматься спортом должна быть у каждого. В прошлые годы мы активно строили крупные спорткомплексы. Но порой совсем небольшие объекты дают эффект не хуже», — пояснил Дмитрий Артюхов.

Он сообщил о развитии в автономном округе сети спортзалов «Северный характер», лыжных баз и секций «Академия «Факел» по всему Ямалу.

«У нас в округе есть команда, которой мы все гордимся, — это «Факел». Наши волейболисты прошли путь от первой лиги до триумфа на самых престижных турнирах. Более полутора тысяч мальчишек и девчонок занимаются в секциях волейбола. Мы решили их поддержать ‑ и начинаем проект «Академия «Факел», — заявил глава ЯНАО.

Помимо этого, возобновилось строительство «Ямал-Арены». Таким образом Салехард получит две новые ледовые площадки, большой олимпийский бассейн и универсальный спортзал.