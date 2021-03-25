Киев, , 15:26 — REGNUM Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявляет, что должна быть повышена ответственность за использование снайперской силы в Донбассе.

Об этом он сказал в комментарии «Интерфакс-Украина» сегодня, 25 марта, комментируя процесс урегулирования конфликта.

Ермак отметил, что Киев предлагал в рамках дискуссий в контактной группе по урегулированию принять решения, которые сделали бы невозможным снайперскую стрельбу в Донбассе.

«Большинство смертей украинских военных в последнее время происходило именно от рук снайперов. За использование снайперской силы должна быть повышена ответственность… Еще раз подтверждаю, Украина готова в любое время сделать все необходимое, чтобы перестали гибнуть наши люди. Мы готовы к проведению как внеочередного заседания подгруппы по безопасности, и настаиваем на этом», — отметил глава офиса Зеленского.

Ермак заявил, что в последние месяцы власти Украины видят эскалацию конфликта в Донбассе, но пока не готовы заявить о том, что перемирие окончательно сорвалось.

«Украина подтверждает свою приверженность договорённостям от 22 июля 2020 года о введении режима полном и всеобъемлющем прекращении огня на линии разграничения, вводимого с полуночи 27 июля», — отметил он.

ИА REGNUM напоминает, что 24 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели жителя Донецка из-за обстрела украинских карателей. По данным следствия, 22 марта военнослужащие ВСУ произвели прицельный обстрел из стрелкового оружия объектов гражданской инфраструктуры Донецка — в результате чего 70-летний мирный житель получил смертельное ранение.