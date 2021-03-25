Москва, , 15:28 — REGNUM Все три российские вакцины от COVID-19, в настоящее время уже получившие регистрацию, являются одинаково эффективными. Об этом 25 марта заявил на пресс-конференции заместить министра здравоохранения РФ Павел Пугачев.

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«Все три вакцины одинаково эффективны, поэтому нет смысла кому-то ждать одну или вторую вакцину, любой из этих трех вакцин можно вакцинироваться смело», — сказал он.

Также Пугачёв добавил, что по реабилитации после COVID-19 российские технологии ни в чем не уступают западным и во многом их даже превосходят.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что накануне выявленные на территории Индии мутации коронавируса на данный момент не обнаружены в России.