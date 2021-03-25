Абу-Даби, , 15:37 — REGNUM Министр обороны Южной Кореи Со Ук, находящийся с визитом в ОАЭ, посетил южнокорейское подразделение спецназа Akh Unit. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей оборонного ведомства страны.

В ходе встречи с военными министр отметил, что подразделение Ark Unit является «символом доверия» между Южной Кореей и ОАЭ, а также призвал военнослужащих сыграть ключевую роль в продолжении стратегического партнёрства в будущем.

Известно, что Со Ук также вручил благодарственную грамоту представителю сил ОАЭ Ахмеду Мохаммеду Саиду, специализирующегося на операциях и обучении боевым действиям в горах.

Отмечается, что 25 марта министр обороны Южной Кореи отправится в Индию, где встретится с индийским коллегой Раджнатхом Сингхом. Со Ук завершит свою зарубежную поездку 28 марта.

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