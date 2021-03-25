Москва, , 15:22 — REGNUM Наиболее вероятной причиной роста импорта российской нефти и нефтепродуктов в США, действительно, являются американские санкции в отношении Венесуэлы, заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анна Зайцева.

«Ранее эта страна закрывала потребности Штатов в тяжелых сортах нефти. Многие американские НПЗ не могут работать на легкой нефти, что привело к необходимости поиска альтернативных поставщиков после введения санкций против венесуэльской PDVSA.

Стоит сказать, что нынешний президент США Джо Байден ранее высказывался против увеличения импорта нефти из РФ, поскольку это якобы угрожает национальной безопасности США.

Однако в среднесрочной перспективе это будет сделать довольно проблематично, поскольку в этом случае американцам необходимо будет искать альтернативу российской тяжелой нефти, а поставки из Канады и Мексики не смогут быть резко увеличены», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным американского минэнерго, по итогам 2020 года зафиксирован рекордный с 2011 года объем импорта нефти и нефтепродуктов из России в США.

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