Ростов-на-Дону, , 15:20 — REGNUM В Ростове-на-Дону для продолжения реконструкции моста на улице Малиновского необходимо выкупить ещё один земельный участок. Об этом сообщается в постановлении сити-менеджера областного центра Алексея Логвиненко.

«Изъять путём выкупа для муниципальных нужд, связанных с реконструкцией путепровода через железнодорожные пути по улице Малиновского <…> земельный участок площадью 581 кв. метров <…> и нежилое здание площадью 60 кв. метров», — говорится в документе.

Земельный участок расположен на территории садоводческого некоммерческого товарищества «За Мир».

ИА REGNUM напоминает, что ранее пять земельных участков, необходимых для продолжения реконструкции моста на улице Малиновского в Ростове-на-Дону, были изъяты через суд. Полностью реконструкция путепровода должна быть завершена до конца 2021 года.