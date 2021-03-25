Москва, , 15:20 — REGNUM Олимпийский комитет России (ОКР) направил предложение в Международный олимпийский комитет (МОК) использовать фрагмент музыки Петра Ильича Чайковского вместо гимна России на Олимпиаде в Токио. Об этом 25 марта заявил журналистам президент ОКР Станислав Поздняков.

«Мы посчитали возможным обратиться в МОК для утверждения этой композиции», — сказал Поздняков.

Он добавил, что предложение направлено после дополнительных консультаций, в том числе с МОК.

Ранее фрагмент из концерта №1 Чайковского использовался вместо гимна России на церемонии награждения российских спортсменов на чемпионате мира по конькобежному спорту.

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