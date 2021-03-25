Москва, , 15:20 — REGNUM Компания Subaru представила на российском авторынке рестайлинговый кроссовер XV. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Базовая версия новинки в России предлагается за 2 459 000 рублей. Оснащается полноприводная модель 150-сильным мотором объёмом 2,0 л, который идёт в паре с вариатором.

Рестайлинговый кроссовер Subaru XV в России доступен в трёх версиях — Safety ES, Elegance ES и Premium ES. При этом уже начальная версия кроссовера получила семь подушек безопасности, камеру заднего вида, адаптивный круиз-контроль, а также систему удержания автомобиля в занимаемой полосе.

Напомним, рестайлинговая модель Subaru XV поступила в продажу на авторынок Китая в конце 2020 года. Там начальная версия стоит 191,8 тыс. юаней (около 2,2 млн рублей).

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