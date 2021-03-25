Москва, , 15:23 — REGNUM Популярный блогер Ида Галич рассказала подписчикам о сложностях, с которыми ей пришлось столкнуться во время беременности. Она опубликовала историю в своём Instagram-аккаунте 25 марта.

Галич поделилась, что на седьмом месяце беременности она чуть не упала в обморок во время съемки эфира. У неё воспалилась миома, что представляло опасность на таком позднем сроке.

Ранее стало известно, что Ида Галич разводится с мужем Аланом Басиевым. О причинах развода блогер не рассказывает.

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