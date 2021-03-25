Москва, , 15:17 — REGNUM В Совфеде слышат опасения в связи с принятием Госдумой закона о просветительской деятельности в России, передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.

«Мы слышим эти опасения и понимаем те тревоги, которые имеют место быть», — заверила сенатор Лилия Гумерова.

Она призвала профессиональное сообщество активно участвовать в подготовке подзаконных актов, так как большая часть опасений касается реализации новых норм.

При том она обратила внимание на то, что «закон не случайно появился, и ситуация непростая, усиливается вмешательство внешних сил во внутренние дела государства».

Госдума 16 марта в итоговом, третьем чтении приняла закон о просветительской деятельности. Документ, в частности, обязывает вузы получать заключения для подписания соглашений о международном сотрудничестве от уполномоченных федеральных органов власти. Инициатива вызвала существенный резонанс в экспертном сообществе.

Предполагается, что Совфед обсудит закон на заседании 31 марта.

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