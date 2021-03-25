Лос-Анджелес, США, 25 марта 2021, 15:16 — REGNUM Американский режиссёр Кэри Фукунага поставит киноэкранизацию комикса Tokyo Ghost («Токийский призрак»). Об этом 24 марта сообщило издание The Hollywood Reporter.
Сценаристом проекта выступит Рик Ремендер, автор оригинального комикса. Дата старта съёмок пока не сообщается.
Напомним, Кэри Фукунага — это американский режиссёр, получивший известность за работу над фильмом «Без имени». Его последняя картина «Не время умирать» выйдет в прокат в сентябре 2021 года.
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