Уфа, , 15:23 — REGNUM Мужчину обвинили в убийстве своей супруги с особой жестокостью в Башкирии. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, в марте текущего года 63-летний обвиняемый в своей квартире находился в нетрезвом состоянии, в какой-то момент поссорился со своей 63-летний супругой.

Следователи считают, что фигурант уголовного дела избил женщину и нанес ей смертельные травмы, от которых пострадавшая скончалась в медучреждении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства, совершенного с особой жестокостью. Фигурант уголовного дела находится под стражей.

Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе мужчину обвинили в убийстве соседки.