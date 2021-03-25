Уфа, 25 марта 2021, 15:23 — REGNUM Мужчину обвинили в убийстве своей супруги с особой жестокостью в Башкирии. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.
По версии следствия, в марте текущего года 63-летний обвиняемый в своей квартире находился в нетрезвом состоянии, в какой-то момент поссорился со своей 63-летний супругой.
Следователи считают, что фигурант уголовного дела избил женщину и нанес ей смертельные травмы, от которых пострадавшая скончалась в медучреждении.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства, совершенного с особой жестокостью. Фигурант уголовного дела находится под стражей.
Расследование дела продолжается.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе мужчину обвинили в убийстве соседки.