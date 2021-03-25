Хельсинки, , 15:55 — REGNUM Власти Южной Финляндии продлили до конца апреля медицинскую проверку пересекающих границу. Тест на ковид будут делать всем, кто не имеет при себе отрицательного результата анализа, полученного в стране из которой въезжающие прибыли. Об этим 25 марта сообщается на сайте аппарата регионального правительства.

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Новое постановление, которое будет действовать с 1 по 30 апреля, касается морских портов в Хельсинки, столичного аэропорта и пограничных пунктов Ваалимаа и Нуйямаа на границе с РФ. До этого времени действует положение об обязательной медицинской проверке на границе.

«Положение, которое было сегодня продлено до конца апреля, касается медицинского контроля в целом. Региональные власти планируют принять решение о продлении обязательной проверки в начале следующей недели», — уточняет издание Yle.

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