Чебоксары, , 15:13 — REGNUM В Чувашию передана очередная партия вакцины от COVID-19, которую начинают распределять между медицинскими организациями. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы республики.

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В новой партии — 5,5 тыс. доз двукомпонентной вакцины «ГамКовидВак» (торговая марка «Спутник V») в двух фасовках: 1,9 тыс. — во флаконах по пять доз, 3,6 тыс. — в ампулах по одной дозе. В министерстве здравоохранения отмечают, что ампулы с одной дозой вакцины удобны для мобильных пунктов иммунизации, куда пациенты обращаются без предварительной записи.

Всего Чувашия получила 42 тыс. дозы вакцины от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 22 524 случая заражения SARS-CoV-2, выздоровели 20 553 человека (91,25%). От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 1179 человек.