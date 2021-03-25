Москва, , 15:13 — REGNUM У жителей Москвы старшего возраста начали чаще выявлять коронавирус, сообщил 25 марта мэр столицы Сергей Собянин.

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«Доля заболеваний, мы видим, что стала больше среди пожилого населения. И по количеству госпитализаций мы видим, что там больше пожилых людей», — сказал мэр в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что москвичей старшей возрастной категории нет противопоказаний для вакцинации, и прививка могла бы стать для них спасением.

В целом, по словам Собянина, ситуация с распространением коронавируса в столице стабильна, её определяет высокая степень иммунизации и вакцинация.