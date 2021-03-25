Киев, 25 марта 2021, 15:25 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) с 29-летием существования ведомства. Видео поздравления опубликовано 25 марта в официальном телеграм-канале президента Украины.
Зеленский поблагодарил сотрудников СБУ за противодействие «террористам, иностранным агентам и информационным угрозам», за борьбу с «экономическими преступлениями и преступными группировками».
Он добавил, что без этих данных не удалось бы добиться долгожданной «справедливости».
Напомним, Зеленский и СНБО, под предлогом наличия секретных материалов у СБУ, во внесудебном порядке закрыли три оппозиционных украинских телеканала, ввели персональные санкции в отношении ряда политиков, а также «национализировали» некоторые компании.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский ввёл санкции в отношении трёх французских депутатов Европарламента за «незаконное» посещение Крыма.
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