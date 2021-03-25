Брянск, , 15:22 — REGNUM Новую пристройку к детской школе искусств №3 имени Г.В. Свиридова возведут в Брянске. По планам, работы завершаться до конца 2021 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 марта в пресс-службе мэрии.

Контракт на строительство двухэтажного здания уже заключён. В пристройке разместятся 12 учебных классов, концертный зал на 180 мест, гримёрная, костюмерная, а также комната настройки инструментов. Оба корпуса музыкальной школы соединят тёплым переходом. По муниципальному контракту, подрядчик завершит работы в декабре 2021 года. Стоимость проекта превысит 82 млн рублей.

Детская школа искусств была открыта в 1962 году.