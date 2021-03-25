Киев, , 15:13 — REGNUM Минздрав Украины заявляет, что увольнять медицинских работников за отказ вакцинироваться не будут и что такого рода предложения от депутатов Рады являются оскорблением.

Об этом на брифинге сегодня, 25 марта, заявил глава украинского минздрава Максим Степанов, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Я не позволю каким-то образом оскорблять наших врачей и всех медицинских работников», — заявил министр.

По его словам, есть отказы медработников от вакцинации, но исключительно из-за того, что большое количество врачей уже переболели COVID-19 и пока что они имеют высокий титр антител.

«У нас добровольная вакцинация… врачи отказываются сейчас, но захотят вакцинироваться позже. В целом количество желающих сделать прививки будет увеличиваться постепенно, когда все больше людей поймет, что польза от вакцинации намного превышает любые побочные действия», — заявил Степанов.

ИА REGNUM напоминает, что ранее депутат от партии «Слуга народа» Дмитрий Гурин заявил, что медиков, которые отказываются от вакцинации индийским препаратом CoviShield, нужно уволить, а их зарплату отдатьтем, кто согласен на вакцинацию. По мнению Гурина, люди, не считающие нужным прививаться, «не могут считаться врачами», поэтому, если их уволят, останутся работать только «настоящие врачи». В партии «Слуга народа» сразу же заявили, что это личное мнение депутата, а не позиция политической силы.

24 марта в украинском городе Черновцы умер мужчина, которого ранее вакцинировали от коронавируса — провизор одной из военных аптек города. 23 марта в Одесской области Украины умерла женщина-военнослужащий, которая зха день до этого получила прививку от коронавируса перед отправкой в зону проведения ООС.