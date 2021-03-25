Москва, 25 марта, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Россия смогла не допустить обрушения двусторонних связей с Германией, несмотря на активизацию ФРГ курса на сдерживание РФ. Об этом говорится в размещенном на сайте МИД обзоре внешнеполитической и дипломатической деятельности России в 2020 году.

Бундестаг. Германия

«Удалось не допустить обрушения десятилетиями нарабатывавшегося массива доверительных двусторонних связей с Германией, несмотря на активизацию Берлином курса на сдерживание России», — говорится в обзоре.

В ведомстве напомнили, что с Германией в прошлом году поддерживался регулярный политический диалог, в том числе на высшем и высоком уровнях. Кроме того, продолжалась работа по реализации проекта «Северный поток — 2», а также создан Российско-германский экономический совет.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Германия строят газопровод «Северный поток — 2», который должен доставлять российский газ в ФРГ. Трубопровод проходит по дну Балтийского моря. Власти США активно препятствуют строительству газопровода, так как американцы хотят продавать Германии свой сжиженный газ. Тем не менее германские власти пока отбиваются от давления США и поддерживают проект.