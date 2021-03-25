Москва, , 15:08 — REGNUM Сбору металлических монет у российских граждан носит в основном технический характер, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

«Центробанк РФ объясняет этот проект снизившейся возвратностью наличной монеты в обращение — если в 2019 г. в его кассы вернулось около 63% выпущенных в обращение монет, то в 2020 г. всего 46%.

При этом банки и торговые сети, как отмечает ЦБ, заказывающих монету для выдачи сдачи, в то же время отказываются принимать монету от населения, чтобы уменьшить свои расходы на ее пересчет и инкассацию.

Монеты номиналом менее рубля практически выбывают из обращения. Банки при обмене монет на купюры могут брать комиссию или вовсе отказывать в такой услуге.

Таким образом, монеты оседают на руках у населения, а ЦБ приходится нести расходы на изготовление новых монет, которые могут превышать их номинальную стоимость.

Пилотный проект ЦБ предполагает прием монет через специальные приемники, чтобы решить эту проблему. Будет ли оно востребовано, зависит от условий — удобства пользования, стоимости услуги.

Можно было бы предлагать клиенту выбор — зачисление монет на карточный счет, зачисление на счет телефона, обмен на бумажные купюры», — высказала своё мнение аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, в России планируется запустить программу по сбору монет у жителей страны. Такой пилотный проект Банк России намерен реализовать в одном из регионов РФ в 2022 году.

Читайте также: Центробанк задумал заняться сбором монет у жителей России