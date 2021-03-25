Оттава, 25 марта, 2021, 15:08 — ИА Регнум. Если бы мнение Запада оставалось важным для Владимира Путина, он не смог бы возвратить Россию на путь восстановления её суверенности, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 25 марта, комментируя высказывания премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Как сообщалось ранее, Трюдо заявил, что президенту России, на его взгляд, «не особенно интересно, что о нем думаютзападный мир и Канада». «По моим ощущениям, он может посмотреть на тебя и сказать все, что ему будет удобно в любой момент», — отметил также Трюдо.

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« Уверен, что Владимир Путин давно преодолел тот этап своего пребывания во главе России, когда мнение Запада было для него важно, — тут Трюдо прав. Это преодоление было связано, прежде всего, с усилившимися со стороны Запада проявлениями высокомерия и агрессивности. Если называть вещи своими именами, то в основе отношения Запада к нашей стране лежит расизм, чувство своего мнимого превосходства и нашей, как считают на Западе, ущербности. Если бы мнение Запада и о нём лично, и о нашей стране оставалось важным для Владимира Путина, он просто не смог бы возвратить Россию на путь восстановления её суверенности. Тем не менее при всех недоработках, он поставил нашу страну на этот путь.